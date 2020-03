Neun Gedanken zu COVID-19 und was geschehen könnte – von Caitlin Johnstone

Dieser Gig ist im Moment irgendwie komisch. Ich schreibe beruflich darüber, was in der Welt vor sich geht, und es gibt sicherlich viel auf der Welt, worüber man schreiben kann. Aber es gibt auch das akute Bewusstsein, dass alles, worüber ich heute schreibe, in naher Zukunft kleinlich und unbedeutend erscheinen kann.

Ich meine, wir befinden uns in den ersten Augenblicken einer sich entfaltenden Pandemie, die, wie ich nur anhand der Zahlen sehen kann , die Welt auf ziemlich bedeutende Weise verändern wird. Politikermasken nach Politikermasken und verpasste Gelegenheit nach verpasster Gelegenheit auf der ganzen Welt scheint uns auf einen Weg zu überlasteten Gesundheitssystemen, schweren wirtschaftlichen Abschwüngen und natürlich Massentoten gebracht zu haben .

Und vielleicht Chaos. Und vielleicht Heilung. Und vielleicht, wenn alles gesagt und getan ist, eine totale Umstrukturierung der Macht und der Art und Weise, wie wir Dinge tun.

Wie zum Teufel soll ich darüber schreiben, dass Bernie in der letzten Debatte mit Biden nicht hart genug war oder was auch immer? So viele der Argumente, denen wir in letzter Zeit so viel Bedeutung beigemessen haben, könnten in wenigen Wochen leicht irrelevant aussehen.

Wie auch immer, hier sind neun Gedanken zu COVID-19 und was kommt.

1 – Jeder in Verschwörungskreisen hat eine starke Meinung darüber, was los ist. Alles, was ich dazu sagen könnte, wird von der einen oder anderen Fraktion eine Menge Nackenschläge bekommen. Das ist gut. Meiner Meinung nach sind die Befürchtungen, dass die herrschende Klasse diese Gelegenheit nutzen wird, um bereits bestehende autoritäre Agenden voranzutreiben, begründet , und die Menschen haben zu Recht Verdacht auf die offizielle Erzählung über die Ursprünge des Virus, aber Menschen, die immer noch das Ganze sagen ist von oben nach unten gefälscht und es ist nur eine weitere Grippe / keine große Sache wurde durch Fakten als falsch erwiesen. Die Menschen sollten den sozialen Kontakt minimieren, um eine Überlastung der Gesundheitssysteme und damit die Tötung von Menschen zu vermeiden. Egal wie sicher Sie sind, dass dies alles falsch ist, Sie sind nicht sicher genug, um unnötig das Risiko von Leben zu rechtfertigen.

2 – YouTube, im Besitz von Google hat gerade angekündigt, dass sie während der Pandemie viel mehr Videos zensieren werden, und man verweist auf die Notwendigkeit, sich auf automatisierte Zensur zu verlassen, wenn die Präsenz der Mitarbeiter im Büro verringert wird. Es wurde kein Versuch unternommen, zu erklären, warum YouTube-Mitarbeiter nicht einfach von zu Hause aus arbeitende Material überprüfen können. Auf jeden Fall einen Blick wert; Wenn in dieser Zeit weit verbreitete autoritäre Maßnahmen umgesetzt werden sollen, wird die zunehmende Internet-Zensur wahrscheinlich der erste Schritt sein .

3 – Ich denke, dies wird die USA leider viel härter treffen als andere Länder. Kombinieren Sie einen Witz eines Gesundheitssystem mit einem Präsident, der bis bis heute nur das Virus Pose abweisend der Bedrohung gewesen, die Tatsache , dass die Mehrheit der US-Amerikaner nicht einen $ 1.000 Notfall – Kosten leistet in einer Zeit der Entlassungen , während die meisten chronisch unversichert oder unterversichert , die Unfähigkeit, etwas zu bewirken , ohne dass massive Unternehmen freiwillig gegen ihre eigenen Gewinnspannen verstoßen, eine Kultur des schroffen Individualismus mit einer reflexiven Abneigung gegen kollektivistische Organisationen zum Wohl des Ganzen und eine hochreligiöse Bevölkerung mit vielen Predigern ihre unterversicherten Gläubigen sagen zu ihre Glauben zu demonstrieren , indem sie sich in der Mega-Kirche versammeln und allen die Hand schütteln , und schon haben Sie haben ein Rezept für eine Katastrophe.

Bitte bleiben Sie so sicher wie möglich.

Erik Solheim ✔@ErikSolheim How did China beat coronavirus

One of China’s creative techniques was the ❝Disinfection Tunnel❞ which was invented & manufactured in days, NOT years. 619 Twitter Ads info and privacy 420 people are talking about this

4 – In der Zwischenzeit hat China Erfolg damit , die Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Die Regierung kann mit erstaunlicher Schnelligkeit Krankenhäuser bauen und brandneue technische Lösungen entwickeln und natürlich die Freizügigkeit der Öffentlichkeit so schnell wie möglich einschränken wenn sie es für notwendig erachtet. Jetzt nimmt Peking eine weltweite Führungsposition bei der Bekämpfung der Pandemie ein und tritt auf den Plan, um Nationen zu helfen, die anderswo wie gerade Italien und Serbien keine Hilfe bekommen können .

5 – Die USA wurden zu einer Supermacht, nachdem sie intakt geblieben waren, während die konkurrierenden Nationen festgefahren waren, sich aus zwei verheerenden Weltkriegen wieder aufzubauen, so dass sie der Konkurrenz einen Schritt voraus waren. China, wie wir hier viele Male besprochen haben, wurde gehandelt als die Nation die Amerika als die dominierende Weltmacht zu überholen vermag, so dass es möglich is , die wir in Bezug auf China einen Erfolg sehen werden und das relative Scheitern der USA an dieser Front, was einen deutlichen Schub bedeuten könnte in dieselbe Richtung und auf die gleiche Weise, wie die USA durch die Weltkriege einen Schub erhalten haben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass China auf seiner Agenda zur Schaffung einer multipolaren Welt deutlich weiter herauskommt als zuvor.

6 – Und die USA erkennen diese Bedrohung natürlich, weshalb meine Social-Media-Benachrichtigungen im Moment voll von Menschen die sich beklagen, dass China der neueste offizielle Bösewicht ist, über den ich unbedingt sehr schlechte Dinge glauben muss . Ein sterbendes Imperium weiß, dass es einige drastische, gefährliche Maßnahmen ergreifen muss, um die Weltherrschaft angesichts eines aufstrebenden Konkurrenten zu sichern, und es weiß, dass es die Zustimmung für diese drastischen, gefährlichen Maßnahmen herstellen muss. Die Anti-China-Propaganda hat in letzter Zeit mit immer mehr Aggressionen das Mainstream-Bewusstsein erreicht, vor allem in rechten Echokammern, aber auch in liberalen Mainstream-Kammern – Joe Biden hat die chinesische Regierung erst letzte Nacht mit Jack the Ripper verglichen .

Das Ergebnis war, dass einfache Geister im Westen langsam den Verstand über China verloren haben, was genau wie ein rechter Spiegel der russischen Hysterie aussah, die wir Ende 2016 und Anfang 2017 beobachtet haben. Ich bin online auf ein weitaus hysterischere Anti-China Stimmung gestossen als noch vor ein oder zwei Wochen; Eine Umfrage, die Anfang dieses Monats veröffentlicht wurde, berichtet, dass die Stimmung gegen China in den USA auf einem 20-Jahres-Hoch liegt, und ich wette, wenn sie heute die gleiche Umfrage machen würden würden, wäre es noch bedeutend schlechter.

Die Leute schreien jetzt ständig darüber, wie autoritär die chinesische Regierung ist, was dumm ist, weil China immer eine autoritäre Regierung hatte. Es hat sich nicht geändert; Das einzige, was sich geändert hat, ist das narrative Management, mit krassen Anpassungen wie der Berichterstattung der Massenmedien über die Proteste in Hongkong, die weitaus mehr sind als die regierungsfeindlichen Demonstrationen in Ländern wie Frankreich, die sich am US-Imperium orientieren. All diese irrelevante Betonung der Herkunft des Virus dient nicht dazu, Sie vor dem Virus zu schützen, sondern dazu, China schlecht aussehen zu lassen. China ist für Sie keine größere Bedrohung als vor zwei Jahren. Das einzige, was sich geändert hat, ist, dass Sie jetzt mit Erzählungen darüber überhäuft werden, wie bedrohlich es ist. Massenmedien, die sich einer einzigen auf das Imperium ausgerichteten Nation nähern, sind niemals eine gute Sache.

7 – Es ist interessant, wie sich das Virus, das die mächtigste Regierung der Welt niederschlagen könnte, so ähnlich verhält wie diese Regierung: die Weltangelegenheiten dominieren und die am stärksten gefährdeten Mitglieder der Bevölkerung töten, die es angreift. Nationen, die mit US-Sanktionen zerschlagen werden, haben bereits beobachtet , wie gebrechliche und ältere Menschen an unzureichender medizinischer Versorgung und Unterernährung sterben , und jetzt erleben sie mit dem Coronavirus genau die gleichen Auswirkungen. Deshalb werden Orte wie der Iran so einzigartig hart getroffen . Die USA tut so wie wenn COVID-19 ein Land wäre.

8 – Interessant ist auch, zu beobachten, wie Menschen auf die Art und Weise reagieren, in der so viele der Unternehmens- und Regierungsrichtlinien, die gewöhnliche Menschen unter großen Schmerzen leiden, als Reaktion auf die Pandemie auf der ganzen Welt einfach abgesagt werden.

Dieser Slate- Artikel dokumentiert eine Reihe von Änderungen, die nur in Amerika vorgenommen wurden, z. B. wie Menschen, die wegen geringfügiger Verstöße ins Gefängnis geworfen werden: „ San Antonio ist eine von vielen Gerichtsbarkeiten Um anzukündigen, dass Gefängnisse nicht mit kranken Bürgern überfüllt sind, werden sie damit aufhören. Warum haben sie das überhaupt gemacht? “ Oder wie „Trump Regierungsbehörden, die Kredite verwalten, angewiesen hat, für die Dauer der Krise auf die Zinsabgrenzung zu verzichten . Aber warum um alles in der Welt erhebt unsere Regierung überhaupt Zinsen für ihre eigenen Bürger? “

Wir sehen immense Belastungen von Menschen mit einem leichten „Oh, das macht die Pandemie noch schlimmer? Okay, dann hören wir damit auf. “ Und wir sehen, wie die Leute mit völlig berechtigter Empörung reagieren: „Nun, warum hast du mir das überhaupt angetan?“

Und die Antwort ist sehr einfach: Denn bis jetzt hat Ihr Leiden kein Virus verschlimmert, das nicht aufgrund der Klasse diskriminiert. Politiker und Milliardäre sind genauso in der Lage, ihr Leben und ihre Angehörigen durch dieses Virus zu verlieren wie jeder andere, wie der CEO der Universal Music Group gerade durch seine COVID-19-Krankenhauseinweisung erfahren hat . Es reichte nicht aus, kein unnötiges menschliches Leid zu verursachen, um sie dazu zu bringen, die Menschen nicht mehr zu vernichten. es musste tatsächlich vor ihrer Haustür auftauchen, um etwas zu bewirken.

9 – Ich habe lange gedacht, dass es großartig wäre, wenn die Welt nur eine Minute lang ein Nickerchen machen könnte. Der Kapitalismus basiert auf der Verherrlichung der Geschäftigkeit. Wir werden herausfinden, wie viele Jobs wir von zu Hause aus erledigen können, wie viele Jobs nur beschäftigt sind, wie viele Jobs wir bequem konsolidieren oder ganz ohne sie auskommen können und wie viele Jobs tatsächlich schädlich sind. Ein großer Teil der Jobs hat nichts damit zu tun, uns zu ernähren, unterzubringen oder für uns zu sorgen, und alles damit, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie auf imaginäre Weise einen Mangel haben und dieses Placebo-Tonic-Schlangenöl benötigen, um uns wieder besser zu machen. Religion ist ein solcher Job. Werbung, Marketing und die meisten Medien sind andere. Wenn wir die Wirtschaft neu gestalten, könnten wir diese ganz abschaffen und all diese kreativen Anstrengungen für gesunde Dinge einsetzen.

In erster Linie brauchen wir alle eine große Pause, um ständig solche seelenentleerenden Dinge zu tun. Dies zu tun, während wir uns Sorgen machen, dass wir unsere Miete und Rechnungen nicht bezahlen können, ist nicht ideal, aber tun Sie, was meine Mutter immer sagt – sorgen Sie sich um die Dinge, die Sie ändern können, und um die Dinge, die Sie nicht ändern können. Lass sie jetzt für die Vögel. Lassen Sie die Rechnungen für die Vögel für jetzt. Wir werden etwas ausarbeiten; das machen wir immer. Aber jetzt sind Sie in Sicherheit und haben alles, was Sie brauchen. Beachte das. Wenn Sie festgestellt haben, dass Sie zumindest in diesem Moment solide sind, nehmen Sie sich diese Zeit, um sich so tief wie möglich in die Entspannung zu vertiefen. Sieh dir etwas Stand-up an und bring dich zum Lachen, singe ein paar Youtube-Karaokes, mache oft und tief ein Nickerchen, dusche und bade, schmecke dein Essen wirklich und genieße deinen Atem, gähne und strecke und kuschle und schüttle alles aus. Vergessen Sie das Reinigen der Schränke oder das Erlernen dieses Instruments oder das Lesen dieses Buches oder was auch immer für eine süße Sache Sie beschlossen haben, jetzt, wo Sie Zeit haben – lassen Sie Ihren Tierkörper den Weg weisen und geben Sie Ihrem Gehirn eine Pause von all den Dingen und sollte nicht. Es geht dir gut, nur gar nichts zu tun. Versinken Sie darin.

