Mit diesem Wortspiel zum Konzentrationslager Auschwitz beweist Höcke abermals die Tatsache, dass die AFD und vor allem der ‚Flügel‘ mit seinen ungefähr 7.000 Mitgliedern rechtsextremistisch ist

Das folgende Video soll Anfang März bei einem geheimen Treffen der AfD-Gruppierung „Der Flügel“ in Schnellroda, Sachsen-Anhalt, entstanden sein.

Wegen vieler Nachfragen: Ich trete nicht aus, weil die AfD seit Jahren aufräumt.

Ich mache jetzt aber meinen Mund auf, weil es reicht mit dem Flügel.

Die AfD ist bürgerlich und hat ein super Programm.@Joerg_Meuthen , @Alice_Weidel und @Tino_Chrupalla müssen aber handeln! https://t.co/Tt3RUWI4uM — Conny Schubert (@DrStran88269373) March 15, 2020

