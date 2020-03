Ein Team australischer Forscher meint, ein Heilmittel für das neuartige Coronavirus gefunden zu haben, und hofft, dass Patienten bis Ende des Monats in eine landesweite Studie aufgenommen werden.

Professor David Paterson, Direktor des Zentrums für klinische Forschung der Universität von Queensland, sagte gegenüber news.com.au, dass zwei Medikamente zur Behandlung anderer Erkrankungen das Virus in Reagenzgläsern auslöschen.

Er sagte, eines der Medikamente, das einigen der ersten Personen verabreicht wurde, die in Australien positiv auf COVID-19 getestet wurden, habe bereits zum „Verschwinden des Virus“ und zur vollständigen Genesung von der Infektion geführt.

Prof. Paterson, der auch Arzt für Infektionskrankheiten am Royal Brisbane and Women’s Hospital arbeit, sagte..

„Es ist eine potenziell wirksame Behandlung“, sagte er.

„Patienten hätten nach dem Ende der Therapie überhaupt kein lebensfähiges Coronavirus in ihrem System haben.“

Die Medikamente sind bereits in Australien registriert und erhältlich.

„Was wir im Moment tun wollen, ist eine große klinische Studie in ganz Australien, in der 50 Krankenhäuser Untersuchungen durchführen werden. Wir werden ein Medikament mit einem anderen Medikament gegen die Kombination der beiden Medikamente vergleichen“, sagte Prof. Paterson .

Aufgrund ihrer Vorgeschichte haben Forscher eine „lange Erfahrung damit, dass sie sehr gut vertragen werden“, und es gibt keine unerwarteten Nebenwirkungen.

Quelle:

https://www.news.com.au/lifestyle/health/health-problems/coronavirus-australia-queensland-researchers-find-cure-want-drug-trial/news-story/93e7656da0cff4fc4d2c5e51706accb5

