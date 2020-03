Russland-Hysterie in den USA ist Symptom elitären Denkens von Journalisten (RT Deutsch)

Was als vernichtende Niederlage Hillary Clintons begann, ist zu einer Hysterie globalen Ausmaßes geworden. Wenn heute irgendwo der sprichwörtliche Sack Reis umfällt, werden in ihren Denkmustern gefangene Journalisten behaupten, der Kreml stecke dahinter.

Wenn sich diese Behauptung später als falsch herausstellt, werden sie behaupten, der Kreml habe bewusst die Falschinformation verbreitet, um zu beeinflussen, zu unterminieren und zu spalten.

Siehe Video: https://deutsch.rt.com/nordamerika/99126-russland-hysterie-in-usa-ist-symptom-elitaren-denkens/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related