14.03.2020

In den letzten Jahrzehnten wurde die Welt von zwei Finanzkrisen heimgesucht, welche die liberale Weltordnung ins Stocken brachten. Das Corona-Virus hat eine neue globale Krise ausgelöst – die nur durch Kopplung zwischen „Markt“ und staatlicher Lenkung zu meistern sein wird.

von Arkadi Shtaev

weiter hier:

https://deutsch.rt.com/meinung/99112-okonomische-weitsicht-in-zeiten-corona/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related