Laut Weltgesundheitsorganisation gab es am Mittwoch bereits 30 bestätigte Fälle von COVID-19 in der besetzten Westbank

Inzwischen gibt es 30 bestätigte Fälle von COVID-19, die durch die neue corona verursachte Krankheit, in der besetzten Westbank, bestätigte die Weltgesundheitsorganisation berichtet , am Mittwoch.

Die meisten der Fälle befinden sich in der Gegend von Bethlehem.

„COVID-19-Fälle aus Bethlehem haben bisher keine Symptome entwickelt und werden derzeit in einem Hotel unter Quarantäne gestellt“, erklärte die WHO.

„Ein Arzt für Präventivmedizin steht vor Ort zur Verfügung, um angemessene Verfahren für das Fallmanagement sicherzustellen.“

Der Führer der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, erklärte den Ausnahmezustand und umfassende Maßnahmen zur Eindämmung des Virus, nachdem es letzte Woche im Westjordanland entdeckt worden war. In Gaza wurden bisher keine Fälle des Coronavirus gemeldet.

Das Risiko der Ausbreitung des Virus im Westjordanland und im Gazastreifen „bleibt sehr hoch“, erklärte die WHO.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related