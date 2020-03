März 2020 Johannes Schillo

„Derzeit hat die Ausweitung des Coronavirus keine direkten Auswirkungen auf das Übungsgeschehen“ – das ließ die offizielle Bundeswehr-Website im Presse- und Informationszentrum der Streitkräftebasis am 12. März 2020 zum NATO-Manöver Defender-Europe 2020 verlauten, über das Telepolis bereits ausführlich berichtete

weiter hier:

https://www.heise.de/tp/features/Hoehere-Gewalt-contra-NATO-Manoever-4682736.html

