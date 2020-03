USA bestellen chinesischen Gesandten wegen Behauptungen ein, das US-Militär habe das Coronavirus nach Wuhan gebracht.

Die USA haben Pekings Botschafter in den USA wegen kürzlich von einem Sprecher des chinesischen Außenministeriums abgegebener Kommentare einbestellt. Zhao Lijian, ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums hatte darauf hingewiesen, dass das US-Militär für den Ausbruch des Coronavirus in China verantwortlich sei, berichtete Reuters unter Berufung auf einen anonymen Beamten des Außenministeriums.

In einer Reihe von Twitter-Posts erklärte Zhao Lijian, dass die US-Armee das Coronavirus in die Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei – dem Epizentrum der Pandemie – eingeschleppt haben können. Der Sprecher verwies auf ein Video mit Robert Redfield, Direktor des US-amerikanischen Zentrums für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten, in dem dieser zugibt, dass einige der Patienten in den USA, die an Influenza gestorben zu sein schienen, später positive Ergebnisse für das Coronavirus zeigten.

