Sprecher des chinesischen Außenministeriums deutet an, dass die US-Armee die Epidemie nach Wuhan gebracht haben könnte.

Ein chinesischer Regierungssprecher sagte am Donnerstag, dass die US-Armee „die Epidemie nach Wuhan gebracht haben könnte“.

Chinesische Beamte deuten an, dass die Epidemie möglicherweise außerhalb Chinas entstanden ist.

Danach könnten US-amerikanische Athleten, die im vergangenen Herbst an den Military World Games in Wuhan teilgenommen haben, das Coronavirus nach China gebracht haben.

Zhao Lijian, ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, machte am Mittwoch auf einen Kommentar von Robert Redfield, den Direktor der US-amerikanischen Zentrums für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten, aufmerksam, in dem er erklärte, dass einige US-Amerikaner, die angeblich an Influenza gestorben sind, tatsächlich an COVID-19 gestorben sein könnten starb .

„Wann hat Patient Null in den USA begonnen? Wie viele Menschen sind infiziert? “, schrieb Zhao auf Twitter . „Wie heißen die Krankenhäuser? Es könnte die US-Armee sein, die die Epidemie nach Wuhan gebracht hat. Seien Sie transparent! Machen Sie Ihre Daten öffentlich! Die USA schulden uns eine Erklärung! “

In einem kurzen Thread auf Twitter wollte Zhao wissen, wie viele der Millionen von Infektionen und Tausenden von Todesfällen während der letzten Grippesaison tatsächlich mit COVID-19 zusammenhängen.

Dr. Zhong Nanshan, ein führender chinesischer Epidemiologe, sagte Ende Februar : „Obwohl das COVID-19 erstmals in China entdeckt wurde, bedeutet dies nicht, dass es aus China stammt.“

Zhao betonte den gleichen Punkt kürzlich in einer Pressekonferenz.

„Über die Entstehung des Virus ist noch keine Schlussfolgerung gezogen worden“, sagte er gegenüber Reportern und fügte hinzu, „was wir jetzt erleben, ist ein globales Phänomen, dessen Quelle noch unbestimmt ist.“

Die Trump-Regierung hat China die Schuld gegeben. „Leider wurde dieser Ausbruch in Wuhan vertuscht, anstatt bewährte Verfahren anzuwenden“, sagte der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Robert O’Brien, am Mittwoch gegenüber Reportern .

„Die Antwort hat die Weltgemeinschaft wahrscheinlich zwei Monate gekostet“, fügte er hinzu.

Geng Shuang, ein weiterer Sprecher des chinesischen Außenministeriums, sagte, O’Briens „unmoralische und verantwortungslose“ Kommentare hätten Chinas Bemühungen zur Bekämpfung des Virus verunglimpft.

