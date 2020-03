China, wo die Sterblichkeitsrate vor wenigen Wochen mit etwa 3% ihren Höhepunkt erreichte, liegt wieder bei 0,7% mit Hilfe eines kubanischen Medikaments „ Interferon Alpha 2B (IFNrec)“, sehr wirksam bei der Bekämpfung von Viren und anderen Krankheiten. Das Mittel kann international nicht eingesetzt werden, da die USA unter dem illegalen Embargo Kuba nicht erlauben Medikamente international zu vermarkten.

