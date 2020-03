In einem vom Coronavirus geschlossenen Europa öffnet die EU ihre Türen für die US-Armee. Könnte der Verteidiger der Eindringling Europas werden? (Global Research)

https://www.globalresearch.ca/in-a-europe-closed-down-by-the-coronavirus-the-eu-opens-its-doors-to-the-us-army/5706133

Die Verteidigungsminister der 27 EU-Länder, von denen 22 auch Mitglieder der NATO sind, trafen sich am 4. und 5. März in Zagreb, Kroatien. Das zentrale Thema des Treffens (bei dem Lorenzo Guerini von der Demokratischen Partei Italien vertrat) war nicht, eine Antwort auf die Coronavirus-Krise zu suchen, die die zivile Mobilität behindert, sondern wie die «militärische Mobilität» am besten entwickelt werden kann. Der entscheidende Test ist die Übung Defender Europe 20, die für April und Mai geplant ist. Der Generalsekretär der NATO, Jens Stoltenberg, der an dem EU-Treffen teilgenommen hat, definiert es als „den größten Einsatz von US-Streitkräften in Europa seit dem Ende des Kalten Krieges“.

Die 20.000 Soldaten, die mit 10.000 anderen vor Ort und 7.000 NATO-Verbündeten derzeit aus den USA nach Europa kommen, informieren die US Army Europe. Sie sollen «in der gesamten europäischen Region» eingesetzt werden.. Die US-Streitkräfte bringen 33.000 militärische Ausrüstungsgegenstände mit, von persönlichen Waffen bis zu Abrams Angriffspanzern. Es ist offensichtlich, dass sie daher angemessene Infrastrukturen für ihren Transport benötigen. Wie aus einem Bericht des Europäischen Parlaments (Februar 2020) hervorgeht, gibt es jedoch ein Problem: «Seit den neunziger Jahren wurden europäische Infrastrukturen nur für den zivilen Gebrauch entwickelt. Die militärische Mobilität ist jedoch zu einer Schlüsselfrage für die NATO geworden. Da dem Bündnis die Instrumente zur Verbesserung der militärischen Mobilität in Europa fehlen, spielt die Europäische Union, die über die entsprechenden rechtlichen und finanziellen Instrumente verfügt, eine unverzichtbare Rolle ».

Der von der Europäischen Kommission im Jahr 2018 vorgelegte Aktionsplan zur militärischen Mobilität sieht vor, «jene Infrastrukturen zu ändern, die nicht an das Gewicht und die Abmessungen von Militärfahrzeugen angepasst sind». Wenn eine Brücke beispielsweise das Gewicht einer Panzersäule nicht tragen kann, muss sie verstärkt oder umgebaut werden. Auf der Grundlage dieses Kriteriums muss die Prüfung der Festigkeit der neuen Brücke, die in Gênes die eingestürzte Morandi-Brücke ersetzen wird, mit Abrams-Tanks mit einem Gewicht von jeweils 70 Tonnen durchgeführt werden. Diese Änderungen, die für zivile Zwecke unbrauchbar sind, erfordern massive Ausgaben der Mitgliedstaaten mit einem «möglichen finanziellen Beitrag der EU».

Die Europäische Kommission hat eine Primärzuweisung von 30 Milliarden Euro vorgesehen – dies sind öffentliche Gelder aus unserer Tasche. Der Plan soll auch «die Zollformalitäten für militärische Operationen und den Transport gefährlicher Waren im militärischen Stil vereinfachen».

Die US Army Europe hat die Einrichtung einer «Militärischen Schengen-Zone» gefordert, mit dem Unterschied, dass nicht Menschen ungehindert reisen dürfen, sondern Panzer.

Die Übung Defender Europe 20 – wie auf dem Treffen in Zagreb erläutert – wird «die Identifizierung aller Hindernisse für die militärische Mobilität ermöglichen, die die EU beseitigen muss».

Das Verkehrsnetz der EU wird daher von 30.000 US-Soldaten getestet, die „in der gesamten europäischen Region stationiert“ sein werden, ausgenommen von den Coronavirus-Standards. Dies wird durch ein Video bestätigt, das die ersten 200 Soldaten der US Army Europe zeigt, die am 6. März in Bayern eintreffen. Während in der nur wenige hundert Kilometer entfernten Lombardei strengere Standards gelten, haben in Bayern, wo der erste europäische Ausbruch des Coronavirus festgestellt wurde, US-Soldaten direkt vor dem Flugzeug den deutschen Behörden die Hand geschüttelt und die Kameraden ohne Maske geküsst. Spontane Frage – könnten sie bereits gegen das Coronavirus geimpft sein?

Außerdem könnten wir uns fragen, was der Zweck des «größten Einsatzes von US-Streitkräften in Europa seit dem Ende des Kalten Krieges» sein könnte, um Europa «offiziell vor möglichen Bedrohungen zu schützen» (mit einem klaren Hinweis auf die «russische Bedrohung» »), In dem Moment, in dem Europa wegen der Bedrohung durch das Coronavirus in einer Krise steckt (es gibt sogar einen Fall im NATO-Hauptquartier in Brüssel). Und da uns die US Army Europe mitteilt, dass «Truppen- und Ausrüstungsbewegungen in Europa bis Juli dauern werden», können wir uns nur fragen, ob alle 20.000 US-Soldaten in ihre Heimat zurückkehren oder einige von ihnen bei ihren zurückbleiben werden Waffen.

Könnte der Verteidiger der Eindringling Europas werden?

Übersetzung Pete Kimberley

Quelle Il Manifesto (Italien)

