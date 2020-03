Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus wird Defender Europe 20 eingefroren: Über die rund 5.500 US-Soldaten hinaus, die bereits in Europa sind, sollen keine weiteren Truppen nach Europa verlegt werden.

