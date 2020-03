Codepink: Keine Blockade gegen Venezuela! Petition!

https://www.codepink.org/blockades_are_war

Präsident Trump hat eine Seeblockade Venezuelas angedroht. Nach US-amerikanischem und internationalem Recht ist eine Seeblockade eine Kriegshandlung. Die Verwaltung ist nicht befugt, eine Blockade zu verhängen oder andere militärische Maßnahmen zu ergreifen, und der Kongress muss sich dafür einsetzen, dass solche nicht autorisierten Maßnahmen nicht stattfinden.

Diese Androhung einer Blockade kam, nachdem der Präsident an der Adresse des Staates der Union damit gedroht hatte, die venezolanische Regierung zu „zerschlagen“. In den Wochen nach der Bedrohung haben sich Präsident Trump und Verteidigungsminister Mark Esper mit dem brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro und dem kolumbianischen Präsidenten Ivan Duque getroffen, um sich für koordinierte Maßnahmen einzusetzen oder diese zu planen. Laut regionalen Analysten könnte eine US-Seeblockade, gefolgt von der Militarisierung und Schließung der Grenzen durch Kolumbien und Brasilien, nicht nur einen internen Konflikt in Venezuela auslösen, sondern auch einen umfassenderen Konflikt in einer bereits instabilen Region.

Die Trump-Regierung führt bereits einen hybriden Krieg gegen Venezuela, wie beispielsweise die Wirtschaftssanktionen, die einem „Wirtschaftsembargo“ gleichkommen, wie das Wall Street Journal es ausdrückte. Laut dem ehemaligen UN-Sonderberichterstatter Alfred de Zayas haben die Sanktionen 100.000 Venezolaner getötet. Dies sind unschuldige Zivilisten, die mitten in einem geopolitischen Konflikt gefangen sind.

Schließlich gibt es in Venezuela einen ständigen Dialog zwischen der Maduro-Regierung und den meisten Sektoren der Opposition. Dies ist eine Gelegenheit für das Land, seine Probleme friedlich zu depolarisieren und zu lösen. Der Kongress sollte diese Bemühungen unterstützen und sicherstellen, dass die Trump-Administration sie nicht sabotiert. Der Dialog ist der einzige nachhaltige Weg in Venezuela.

