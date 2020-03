Große Teile der sogenannten „Alternativen Medien“ verbreiten zunehmend rechtsoffene und anti-linke Standpunkte. Wer sind die Förderer?

Wie bereits in zahlreichen Beiträgen auf diesem Blog thematisiert sind große Teile der „Alternativen Medien“ zu anti-linken Sprachrohren mutiert.

Das letzte Beispiel ist ein Beitrag von Paula P’Cay auf dem Videoportal von N23.



Sie thematisiert hier eine ausserordentlich peinliche Panne auf dem Strategiekongress der Partei DIE LINKE in Kassel, bei dem eine Teilnehmerin der Veranstaltung über Erschiessungen der 1% der Reichen schwadronierte, worauf Bernd Riexinger sehr unprofessionell und unglücklich reagierte und erwiderte: „ich wollt noch sagen, wir erschiessen sie nicht, wir setzen sie nur für nützliche Arbeit ein.“

Der Vorfall fand bereits ein sehr breites Medienecho in den bürgerlichen Medien. Aber der hier vorausgesetzte anti-linke Grundkonsens im Mainstream setzt sich seit langem massiv auch in den alternativen Medien fort. Vor allem seit dem Wahleklat in Thüringen ist eine zunehmend sympathisierende Haltung gegenüber der AFD zu verspüren.

Hier soll keine Reinwaschung der Politik der Linkspartei erfolgen. Massive generelle Kritik an Bernd Riexinger und an einer ganzen Reihe seiner Parteifreunde ist angebracht. Aber gleichzeitig muss man die Positionen von Alexander Neu, von Sevim Dagdelen, Heike Hänsel und all ihren Mitstreitern und Unterstützern in der Partei DIE LINKE immer wieder herausstellen und bestärken. Man kann auch die Vorgänge bei der Wahl in Thüringen kritsisch beurteilen.

Nur was in dem Beitrag bei N23 in der Person von Paula P’Cay gemacht wird ist der Versuch gezielt eine anti-linke Stimmung zu erzeugen.

Deshalb hier nochmals eine eindringliche Mahnung sich mit den folgenden Inhalten kritich ausseinanderzusetzen.

Was die Beiträge von Ken Jebsen angeht, so ist das Hauptproblem, dass er sich von den anderen Formaten nicht klar und deutlich abgrenzt. Auch sind die zahlreichen linken Interviewpartner bei KenFM, aber auch bei Nuoviso nicht willens, diese augenscheinlichen Probleme in ihren Interviews anzusprechen. Jeder will ein großes Publikum erreichen.

Inzwischen erreichen diese anti-linken und oft rechtslastigen Kanäle ein Millionenpublikum. Wer dies im Hintergrund heimlich fördern könnte, bleibt eine Frage, die niemanden zu interessieren scheint.

Nachfolgend habe ich einige wichtige Kritikpunkte zusammengefasst.

Es zeigt sich klar, dass NuoViso weiterhin Kontakte zu Jürgen Elsässer und dessen Zeitschrift und Videoformat CompactTV (mit engsten Kontakten zur AFD) pflegt und darüberhinaus auch regelmässig Interviews veröffentlicht mit Holocaustleugnern, mit AFD-Politikern und mit Rechten, sowie mit der chinafeindlichen Falun Gong Sekte.

Infos zu NuoViso TV, die ich in der letzten Zeit zusammengetragen habe:

