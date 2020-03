Veranstaltung mit Lula – 10. März in Berlin!

Unter dem Titel „Verteidigung der Demokratie in Brasilien“ läd die Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin ein zu einer Veranstaltung mit dem Gewerkschafter und ehemaligen Präsidenten Brasiliens, Luiz Inácio Lula de Silva. In der Einladung heißt es: „Auf Grund eines instrumentalisierten Justizprozesses, mit dem seine Präsidentschaftskandidatur 2018 verhindert wurde, saß Lula mehr als 500 Tage im Gefängnis. Unter der seit über einem Jahr amtierenden, rechtsextremen Regierung sind Menschenrechte sowie soziale und kulturelle Rechte der Brasilianer_innen ernsthaft bedroht. Die Demokratie und soziale Errungenschaften stehen auf dem Spiel.“

Dienstag, 10.3.2020

von 19.00 bis 21.30 Uhr, Einlass ab 18:00 Uhr

Festsaal Kreuzberg, Am Flutgraben 2, 12435 Berlin (500 Plätze)

ohne Anmeldung

Simultan-Dolmetschung Portugiesisch -> Deutsch

Veranstalter:

Friedrich-Ebert-Stiftung

IG Metall

LAF – Lateinamerika-Forum Berlin e.V. – Foro de las Américas Berlín e. V.

FDCL – Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile – Lateinamerika e. V.

Brasilien Initiative Berlin

KoBra – Kooperation Brasilien e. V.

Unterstützt durch:

Comitê Lula Livre de Berlim

Deutsche Initiative Lula Livre

Articulação de Mulheres Negras de Berlim

FIBRA – Frente Internacional de Brasileiros pela Democracia no Brasil e contra o Golpe

