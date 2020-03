Coronavirus: Absturz der Ölpreise und neuer Schwarzer Montag (Telepolis)

Zum Teil ist der Ölpreis um 31% auf gut 30 US-Dollar abgestürzt und manche Börsen brechen zweistellig ein

Die Parallelen zur Finanzkrise ab 2008 und dem Absturz der US-Investmentbank Lehman Brothers drängen sich im Rahmen der Panik um den Coronavirus immer stärker auf. Nach einem ersten Schwarzen Montag vor zwei Wochen haben sich weder der Ölpreis, der als Anzeiger für den Zustand der Weltwirtschaft gilt, noch die Börsenkurse von großen Verlusten der letzten Wochen erholt. Die Kurse sind allerdings ohnehin durch die Geldschwemme der Notenbanken, allen voran der EZB, massiv überbewertet. Es hat sich eine große Blase gebildet.

weiterlesen hier:

https://www.heise.de/tp/features/Coronavirus-Absturz-der-Oelpreise-und-neuer-Schwarzer-Montag-4678921.html

