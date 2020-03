Am 12. 3.2020 findet um 18.00 Uhr in Berlin, ND-Gebäude, Franz Mehring-Platz 1 im Seminarraum 1 eine Veranstaltung mit dem ehemaligen bolivarischen Botschafter Walter Magne statt.

Das Thema mit Lichtbildervortrag heißt „Bolivien heute“

Veranstalter:

http://www.muetter-gegen-den-krieg-berlin.de/

