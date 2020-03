Erdogan unterstützt Terroristen aus seiner Bruderschaftsideologie heraus (antikrieg.com)

Damaskus, SANA – Präsident Bashar al-Assad bekräftigte in einem Interview mit Russland 24 TV, dass Erdogan, der Chef des türkischen Regimes, aus seiner Bruderschaftsideologie heraus gegen Terroristen kämpft, so dass nicht einmal Erdogan selbst den Türken sagen kann, warum er seine Armee zum Kampf nach Syrien schickt. Der einzige Grund ist die Moslembruderschaft, die nichts mit den nationalen Interessen der Türkei zu tun hat.

Der Präsident fügte hinzu, dass aus militärischer Sicht die Priorität jetzt Idlib ist. Deshalb sehen wir, wie Erdogan seine ganze Kraft einsetzt, und das zweifellos unter amerikanischen Richtlinien. Dies liegt daran, dass wir durch die Befreiung von Idlib in der Lage sein werden, die östlichen Regionen zu befreien.

Hier der vollständige Text des Interviews:

http://www.antikrieg.com/aktuell/2020_03_06_erdogan.htm

