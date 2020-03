Ein Pleisweiler Gespräch mit dem Chefredakteur von RT Deutsch Ivan Rodionov. Vortrag mit Diskussion.

Termin: Samstag, 21. März 2020, 11:00 Uhr.

Ort der Veranstaltung: Nonnensuselhalle, Weinstraße 71, 76889 Pleisweiler-Oberhofen

Herzlich willkommen. Das Thema ist ausgesprochen aktuell.

