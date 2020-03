US/NATO Grossmanöver Defender2020

Die größte Truppenverlegung der US-Streitkräfte über den Atlantik seit 25 Jahren geht unvermindert weiter. Am Donnerstag landeten rund 180 US-Soldaten am Flughafen Nürnberg. Die einzelnen Truppenkontingente werden quer durch Deutschland nach Polen bis ins Baltikum an die russische Grenze transportiert – alles natürlich nur zu Übungszwecken. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann höchstpersönlich führte das Begrüßungskomitee an. An dem mehrmonatigen NATO-Großmanöver »Defender 2020« unter US-Führung nehmen etwa 37.000 Soldaten aus 18 Staaten teil. (jW)

