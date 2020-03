Putin deeskaliert Erdogan (Telepolis)

Vereinbarung zu Idlib: Waffenstillstand, freie Schnellstraßen für die syrische Regierung, ein Platz für die Kurden im „konstitutionellen Komitee“ und eine gute Beziehung zu Russland für die Türkei

Das Abkommen zu Idlib, das Putin und Erdogan gestern geschlossen haben, wird einerseits als „relativer Erfolg“ für beide Parteien beurteilt; andere Beobachter sprechen von Vorteilen für Russland und einer Niederlage in allen Punkten für Erdogan. Andere sehen wiederum sogar die Kurden als Gewinner.

Das Schlüsselwort ist „relativ“. Alles hängt davon ab, wie sich die Beziehungen untereinander in Folge des Abkommens entwickeln. Wobei sich im Großen das Bild abzeichnet, dass die syrische Regierung gegenüber dem Sotschi-Abkommen vom Herbst 2018 an Gelände in Idlib hinzugewonnen hat.

https://www.heise.de/tp/features/Putin-deeskaliert-Erdogan-4677881.html?seite=all

