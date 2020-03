Syrien/Idlib

1.) ein Artikel von RT Deutsch, der die Entwicklung der letzten Jahre zusammenfasst:

Die Schlacht um Idlib war eine tickende Zeitbombe: Das Scheitern der europäischen Nahostpolitik

2.) Israel greift erneut Syrien an:

Erneut Schutzschild-Taktik? Zwei Zivilflugzeuge durch israelische Angriffe zur Umleitung gezwungen

3.) Interview Assads mit Russia24 von heute:

Erdogan fights along with terrorists out of his brotherhood ideology… our military priority is Idleb as its liberation means that we head towards liberating the eastern regions

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related