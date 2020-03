In München dauert das Testen eines potenziellen Super-Spreaders mehr als drei Tage. Die bisherigen Fallzahlen sind daher wohl massiv unterschätzt. Ärzte ohne Schutzkleidung, Labore unvorbereitet, Organisation überfordert, aber laut Politik ist die Hauptsache: keine Panik.

weiterlesen hier:

https://www.heise.de/tp/features/Deutschland-anscheinend-unfaehig-auf-Coronavirus-zu-testen-4675722.html

