Präsident Putin sagte, Russland werde niemanden bekämpfen und schaffe die Voraussetzungen dafür, dass niemand das Land bekämpfen wolle. In einem Interview sprach Putin über die Reduzierung der Verteidigungsausgaben und die Schaffung fortschrittlicher Waffen.

„Wir werden mit niemandem kämpfen, aber wir schaffen eine solche Situation im Verteidigungssektor, dass niemand daran denkt, mit uns zu kämpfen“, sagte Putin.

Russland sei nicht mehr in der Rolle eines Aufhollandes in der Verteidigung, obwohl es beim Verteidigungshaushalt nach den Vereinigten Staaten, China, Saudi-Arabien, Großbritannien, Frankreich und Japan an siebter Stelle steht. „Dies ist das erste Mal, dass wir ein System von Angriffswaffen geschaffen haben, das es auf der Welt nicht gibt. Jetzt holen sie uns ein. Dies ist generell eine einzigartige Situation, das gab es noch nie“, Damit bezog sich Putin auf Hyperschall-Raketensysteme, auch interkontinentale.

Der Journalist schlug während des Interviews vor, dass „wenn ein Hyperschallgewehr an der Wand hängt … es schießen sollte“. Laut Herrn Putin gilt diese Regel im Theater, aber nicht im Sicherheits- und Politikbereich. „Es wird schießen, wenn es nur auf einer Bühne hängt. Und wenn die gleiche Waffe auf der nächsten Bühne hängt, ist es unwahrscheinlich, dass derjenige, der dort ist, sich erlauben wird, sie zu benutzen. Dies ist eine Situation, die als strategische Stabilität und Gleichgewicht der Kräfte bezeichnet wird“, sagte der Präsident. Seiner Meinung nach „wurde dadurch die Welt nach dem Zweiten Weltkrieg vor größeren militärischen Konflikten bewahrt“.

Putin sprach auch über die Notwendigkeit, den Vertrag über Maßnahmen zur weiteren Reduzierung und Begrenzung strategischer Angriffswaffen zu erweitern (START 3). Er ist bereit, dieses Thema mit US-Präsident Donald Trump zu diskutieren.

Die NATO ist unter anderem besorgt über die russischen strategischen Raketensysteme Avangard und Dagger. Ein hochrangiger NATO-Beamter, der anonym bleiben will, stellte fest, dass Brüssel die offiziellen Aussagen der Russischen Föderation über die Fähigkeiten dieser Waffen „voll und ganz glaubt“ – zum Beispiel die Unverwundbarkeit von Hyperschallraketen durch Verteidigungssysteme und die Unfähigkeit zu erkennen, welche Ladung (regulär oder nuklear) eine Rakete trägt.



[hrsg/russland.NEWS]

