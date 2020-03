Internationale Aktionstage gegen Sanktionen und Wirtschaftskrieg 13. – 15.3. 2020 – Coronavirus und US-Sanktionen gegen mehr als 39 Länder. Gefährdung der ganzen Welt durch Einschränkung der Gesundheitsversorgung für 1/3 der Weltbevölkerung. (sanctionskill.org)

US-Sanktionen haben die Bemühungen des Iran, auf den Ausbruch des Coronavirus zu reagieren, erheblich behindert und den Zugang zu medizinischer Versorgung, Testkits und Informationen über das Virus eingeschränkt.

In Venezuela und Nordkorea sind Sanktionen für den Tod von Tausenden von Menschen verantwortlich, vor allem aufgrund des mangelnden Zugangs zu grundlegenden Arzneimitteln.

Koordinierte Maßnahmen gegen US-Sanktionen sind dringend erforderlich.

Vom 13. bis 15. März Aktionen, Bildungsveranstaltungen und Treffen stattfinden, um gegen die von den USA und ihren Juniorpartnern verhängten Sanktionen vorzugehen.

