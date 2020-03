Ein FAZ-Redakteur will glauben machen: Während die Welt mit dem Coronavirus beschäftigt ist, habe Putin vor, Millionen Flüchtlinge nach Europa zu schicken und die Türkei zu bombardieren.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/373594.vorlage-f%C3%BCr-nato-angriff.html

