Keine Solidarität mit Terrorpaten & Al-Qaida! (Sevim Dagdelen)

Der türkische Präsident Erdogan unterstützt und bewaffnet seit Jahren islamistische Mörderbanden in Syrien, mit Wissen der Bundesregierung und NATO-Staaten.

Die Bundesregierung selbst sagte 2016, dass die Türkei sich unter Erdogan zur „zentralen Aktionsplattform für islamistische Gruppierungen des Nahen und Mittleren Osten“ entwickelt hat und seit März 2011 die Mörderbanden Ahrar al-Scham, Al Nusra-Front (jetztiger Name Hayat Tahrir al-Scham, die in Idlib herrschen) und Islamischen Staat unterstütze. Die Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienst an diese Gruppen sind vielfach von Journalisten dokumentiert worden (Siehe https://www.welt.de/…/Wie-die-Tuerkei-islamistischen-Terror… oder https://www.deutschlandfunk.de/bericht-des-ard-hauptstadtst…).

Inzwischen ist die Türkei mit regulären türkischen Truppen völkerrechtswidrig in Syrien mehrfach einmarschiert. Und jetzt fordert der Terrorpate Erdogan auch noch Solidarität und vermutlich auch noch militärischen Beistand der NATO für seine aggressive Expansionspolitik in Syrien. Statt weiterer Angriffe und Bomben brauchen die Menschen in Syrien einen Waffenstillstand und den Abzug der ausländischen Truppen! Ganz besonders jener, die sich illegal in Syrien aufhalten, und das Ende der Unterstützer der islamistischen Menschenfeinde. Die Bundesregierung und die NATO müssen das militärische Vorgehen Erdogans an der Seite der Al-Qaida-Terrorgruppe Hayat Tahrir al-Scham in Syrien verurteilen und aufhören, sich mit dem Terrorpaten aus Ankara solidarisch zu erklären und dem Aggressor Türkei auch noch Waffen zu liefern oder militärischen Beistand zu leisten. Der Völkerrechtsbrecher Erdogan und seine islamistischen Terrorgruppen in Syrien dürfen nicht auch noch mit einer Flugverbotszone durch die NATO unterstützt werden! Sie muss man stattdessen auf die Anklagebank in Den Haag setzen!

