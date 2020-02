Israelische Wissenschaftler: „In einigen Wochen werden wir einen Coronavirus-Impfstoff haben.“

https://www.jpost.com/HEALTH-SCIENCE/Israeli-scientists-In-three-weeks-we-will-have-coronavirus-vaccine-619101

Sobald der Impfstoff entwickelt ist, wird es mindestens 90 Tage dauern, bis der Regulierungsprozess abgeschlossen ist, und möglicherweise mehr, um auf den Markt zu kommen.

Laut dem Minister für Wissenschaft und Technologie Ofir Akunis stehen israelische Wissenschaftler kurz vor der Entwicklung des ersten Impfstoffs gegen das neuartige Coronavirus . Wenn alles wie geplant verläuft, könnte der Impfstoff laut einer Pressemitteilung innerhalb weniger Wochen fertig und in 90 Tagen verfügbar sein.

„Herzlichen Glückwunsch an MIGAL [The Galilee Research Institute] zu diesem aufregenden Durchbruch“, sagte Akunis. „Ich bin zuversichtlich, dass es weitere rasche Fortschritte geben wird, die es uns ermöglichen, die notwendige Antwort auf die schwerwiegende globale COVID-19-Bedrohung zu geben“, sagte Akunis und verwies auf die durch das neuartige Coronavirus verursachte Krankheit.

In den letzten vier Jahren hat ein Team von MIGAL-Wissenschaftlern einen Impfstoff gegen das infektiöse Bronchitis-Virus (IBV) entwickelt, das eine Bronchialkrankheit bei Geflügel verursacht. Die Wirksamkeit des Impfstoffs wurde in präklinischen Studien am Veterinärinstitut nachgewiesen.

„Unser Grundkonzept bestand darin, die Technologie und nicht speziell einen Impfstoff für diese oder jene Art von Viren zu entwickeln“, sagte Dr. Chen Katz, Leiter der Biotechnologie-Gruppe von MIGAL. „Der wissenschaftliche Rahmen für den Impfstoff basiert auf einem neuen Proteinexpressionsvektor, der ein chimär lösliches Protein bildet und sekretiert, das das virale Antigen durch selbstaktivierte Endozytose in Schleimhautgewebe abgibt und den Körper dazu veranlasst, Antikörper gegen das Virus zu bilden.“

Endozytose ist ein zellulärer Prozess, bei dem Substanzen in eine Zelle gebracht werden, indem das Material mit einer Zellmembran umgeben wird und ein Vesikel gebildet wird, das das aufgenommene Material enthält.

In präklinischen Studien hat das Team gezeigt, dass die orale Impfung hohe Mengen an spezifischen Anti-IBV-Antikörpern induziert, sagte Katz.

„Nennen wir es reines Glück“, sagte er. „Wir haben uns für Coronavirus als Modell für unser System entschieden, nur als Proof of Concept für unsere Technologie.“

Nachdem die Wissenschaftler die DNA des neuartigen Coronavirus sequenziert hatten, der den aktuellen weltweiten Ausbruch verursachte, untersuchten die MIGAL-Forscher sie und stellten fest, dass das Geflügel-Coronavirus eine hohe genetische Ähnlichkeit mit dem menschlichen aufweist und denselben Infektionsmechanismus verwendet, der die Wahrscheinlichkeit erhöht Katz sagte, dass in sehr kurzer Zeit ein wirksamer Impfstoff für den Menschen erreicht werden könne.

„Alles, was wir tun müssen, ist das System an die neue Sequenz anzupassen“, sagte er. „Wir sind mitten in diesem Prozess und hoffen, dass wir in ein paar Wochen den Impfstoff in unseren Händen haben. Ja, in ein paar Wochen, wenn alles funktioniert, würden wir einen Impfstoff gegen Coronavirus haben. “

MIGAL wäre für die Entwicklung des neuen Impfstoffs verantwortlich, müsste dann aber einen Regulierungsprozess durchlaufen, der klinische Studien und die Produktion in großem Maßstab umfasst, sagte Katz.

Akunis sagte, er habe den Generaldirektor seines Ministeriums angewiesen, alle Zulassungsverfahren zu beschleunigen, um den Humanimpfstoff so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen.

„Angesichts des dringenden globalen Bedarfs an einem Impfstoff gegen das humane Coronavirus tun wir alles, um die Entwicklung zu beschleunigen“, sagte David Zigdon, CEO von MIGAL. Der Impfstoff könne „in 90 Tagen die Sicherheitszulassung erreichen“, sagte er.

Es wird ein oraler Impfstoff sein, der es der Öffentlichkeit besonders zugänglich macht, sagte Zigdon.

„Wir befinden uns derzeit in intensiven Gesprächen mit potenziellen Partnern, die dazu beitragen können, die Phase der Versuche am Menschen zu beschleunigen und den Abschluss der Endproduktentwicklungs- und Regulierungsaktivitäten zu beschleunigen“, sagte er.

