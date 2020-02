Mainstreammedien: OVCW/Duma und MH17/Russland

In einem Stern-Interview mit John Shipton, dem Vater von Julian Assange, sagt der Journalist: „Viele von uns, die Bevölkerung, aber auch wir Journalisten, wurden lange erfolgreich von dem Fall Julian Assange abgelenkt.“

Es ist schon interessant, wie hier ein Journalist, nicht nur Mainstreammedien und Bevölkerung auf eine Stufe setzend, von der Verantwortung dieser Medien gegenüber der Bevölkerung ablenkt. Er negiert damit auch die Aufgabe und Verantwortung der Medien, Verlautbarungen und Handlungen der Regierung zu hinterfragen und selbst zu recherchieren.

Mainstreammedien verbreiten demnach Fakes und Lügen oder unterlassen wichtige und oft entscheidende Informationen, weil sie Opfer einer Ablenkung sind?

Abgesehen davon, dass nicht wenige Journalisten der Drohung eines Arbeitsplatzverlustes oder Verweigerung einer Veröffentlichung ihrer Artikel ausgeliefert sind, wenn sie den Vorgaben einer Chefredaktion (und deren dahinterstehenden finanziellen Interessen) nicht folgen, so ist doch zu fragen, wie lange sich Medien noch „erfolgreich ablenken“ lassen, bevor sie ihrer Verantwortung nachkommen und die Bevölkerung umfassend informieren.

Wie lange noch lassen sie sich „ablenken“ und verschweigen die Widersprüche und wichtigen Hintergründe wie z.B. im Fall OVCW/Duma und MH17/Russland? Immerhin haben NATO-Regierungen mit ihren Verlautbarungen und Lügen in beiden Fällen nicht nur ganz erheblich Spannungen eskaliert, sondern auch Tote zu verantworten. (dp)

„Das MH17-Narrativ, nach dem russisches Militär ein Buk-System während des Luftkriegs der ukrainischen Streitkräfte gegen die Separatisten in die Ostukraine gebracht haben soll, könnte ähnlich gezimmert worden sein wie der OPCW-Abschlussbericht über den angeblichen Giftgasangriff in Duma, der offenbar politisch korrekt durch Ausschluss von Fakten und Inspektoren verfertigt wurde.“ (Florian Rötzer, Telepolis)

Syrien und Giftgas: Verleumdung statt Aufklärung

Ein Bericht der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OVCW) zu angeblichen Angriffen mit Giftgas in Syrien steht unter starkem Manipulationsverdacht – aber die OVCW-Führung, die USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland diffamieren die Aufklärer, statt Klarheit zu schaffen. Die „Leitmedien“ schweigen. Von Karin Leukefeld.

