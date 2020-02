Erklärung des Bündnisses gegen das Kriegsmanöver »Defender Europe 2020« (junge Welt)

Das Bündnis gegen das Kriegsmanöver »Defender Europe 2020« teilte am Dienstag mit:

In Hamburg sind Ende vergangener Woche die ersten US-Truppentransporte auf dem Flughafen »Helmut Schmidt« gelandet. Eine Abordnung des Senats begrüßte die Söldner. Parallel dazu lief am Donnerstag in Bremerhaven ein Transportschiff mit militärischem Großgerät in den Hafen ein. Das Schiff wurde mit lautstarken Protesten einiger Aktivisten von Greenpeace empfangen. In Bremerhaven haben am 22.2. gut 250 Menschen (nach Polizeiangaben) gegen die US-Militärtransporte zum US-Manöver »Defender 20« demonstriert. Der Protestzug verlief von der Innenstadt bis zum Zolltor Rotersand. Dort entlädt das US-Militär zur Zeit Panzer und schweres Material für die NATO-Übung. (…) »Der Aufmarsch amerikanischer Truppen an der russischen Grenze ist eine Provokation. Die Übung Defender ein Spiel mit dem Feuer«, sagte Pastor Johann de Buhr vom evangelischen Kirchenkreis bei einer Kundgebung in der Innenstadt. Das Säbelrasseln verstärke nur die Ängste und eskaliere die Situation weiter. Mit Transparenten wie »Mut zum Frieden« und »Stoppt die NATO-Übung« zogen die Demonstranten anschließend zum Hafen. (…)

In Berlin kamen am 20.2. etwa 50 Personen zu dem Versammlungsort Potsdamer Str. 2 in der Nähe der »Berlinale«. Mit zwei großen Transparenten ausgestattet, jeweils in Deutsch und Englisch, und mehreren roten Schirmen, an denen das Motto »Berlinale 2020 yes – Defender 2020 no« hing, machten die Demonstranten auf sich aufmerksam. Der Resonanz-Chor aus Berlin brachte zusätzlichen Schwung mit dem Lied »Nie, nie wollen wir Waffen tragen«. Die Demonstranten mischten sich schließlich auch unter die Berlinale-Fans und kamen bis an den roten Teppich heran. (…)

Der Verdi-Bezirksvorstand Stuttgart hat am 21.2. einstimmig beschlossen, die Leipziger Erklärung gegen »Defender 2020« zu unterstützen. Verdi-Nord hat sich ebenfalls mit einer Erklärung »Nein zu NATO-Kriegsmanövern – ja zu Frieden, Entspannungspolitik und Abrüstung« an seine Mitglieder gewandt.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Related