Jeffrey Epstein soll einen Sexhandelsring mit Minderjährigen geführt haben, in den mutmaßlich hochrangige Persönlichkeiten verwickelt sind. Laut einer Zeugin hatte dessen Komplizin bereits vor Jahren behauptet, die sexuellen Handlungen gefilmt zu haben.

