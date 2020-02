Wir veranstalten seit Januar 2019 fast jeden Samstag eine Kundgebung mit Redebeiträgen und Musik von Aktivsten und Künstlern u.a. aus Venezuela, Chile, Bolivien, Brasilien, Peru, Mexiko, Russland, Deutschland und den USA.

Hier unsere Videos und Fotos:

http://haendewegvonvenezuela.net/links/kundgebung22.02.20.html

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Related