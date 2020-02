„Berlinale 2020 YES – Defender 2020 NO“  und weitere Aktionen gegen US/NATO Militärübung Defender 2020 in Berlin

Nachrichten hier:

Zum Auftakt der Berlinale 2020 kamen 50 Aktivisten am 20. Februar in die Potsdamerstrasse zum Berlinale Palast.

Sie hatten große Transparenten in Deutsch und Englisch .

Der Resonanz-Chor aus Berlin sang das Lied „Nie, nie wollen wir Waffen tragen“.

Einige Aktivisten kamen an den roten Teppich. Flyer auf Deutsch und Englisch mit der Frage: Was ist Defender 2020? wurden verteilt.

Teile des Resonanz-Chores sangen in Deutsch und Englisch – Parolen wurden gerufen.

Ausserdem gab es Lichtprojektionen in Berlin

Am Sonnabend den 22.2. gab es dann weitere Aktionen am Brandenburger Tor und bein Festival am Potsdamer Platz:

