Bolivien: Hunderte Kandidaten von Neuwahlen nach Putsch ausgeschlossen (amerika21.de)

Wahlgericht disqualifiziert zahlreiche Anwärter für Parlamentsmandate. Kriterien unklar. Hochrangige Vertreter der gestürzten MAS betroffen.

weiterlesen hier:

https://amerika21.de/2020/02/237615/bolivien-neuwahl-kandidaten-ausgeschloss

