Schreibt Veteranen Briefe: RT-Projekt zu 75 Jahren Kriegsende

In einem neuen Projekt #PostDesSieges hat RT die Geschichten von Menschen zusammengebracht, die Leningrader Blockade überlebt haben, die ihre Inschriften im Reichstagsgebäude hinterlassen haben, die sowjetischen Soldaten, die aus KZs flohen, Unterkunft geboten haben. Vor 75 Jahren haben sie durch Tränen und Schweiß zu dem Sieg gekommen. Jetzt fühlen sie sich einsam und haben niemanden zu reden. Alle sie wollen eure Briefe bekommen. In den nächsten Monaten erzählen wir euch die Geschichten ihres Krieges und ihres Sieges. Seht. Hört. Und bitte, schreibt. Alle Briefe, die ihr schreibt, werden wir jedem von ihnen überreichen. Adresse: 111020, Moskau, Uliza Borowaja 3/1.

Hier weiter: https://deutsch.rt.com/ins-auge/97915-schreibt-veteranen-briefe-rt-projekt-zum-75-jahrestag-des-sieges/

#PostDesSieges: Deutscher Schriftsteller reicht russischem Volk die Hand

Anfang Februar startete RT das Projekt #PostDesSieges. Hierin berichten wir über Veteranen und leiten die Briefe und Botschaften unserer Leser und Zuschauer an sie weiter. Einer der Briefe erreichte uns von dem deutschen Schriftsteller Wolf von Fichtenberg.

Das Schreiben sei nicht an eine bestimmte Person gerichtet, sondern an die ganze Nation, so der Autor. In seinem Brief dankt Herr von Fichtenberg dem sowjetischen Volk für die Befreiung Europas vom Nationalsozialismus. Der Rolle der Vereinigten Staaten werde zu viel und der Rolle der UdSSR im Zweiten Weltkrieg zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, so der Schriftsteller.

Hier weiter: https://deutsch.rt.com/russland/98119-postdessieges-deutscher-schriftsteller-reicht-russischem-volk-hand/

