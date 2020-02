18. Februar 2020 Florian Rötzer

Auch der leitende niederländische Staatsanwalt Westerbeke ist ab April nicht mehr dabei, der MH-17-Prozess beginnt am 9. März, vermutlich ohne Anwesenheit der Angeklagten

weiter hier:

https://www.heise.de/tp/features/MH-17-Alle-an-dem-Fall-beteiligten-ukrainischen-Staatsanwaelte-wurden-entlassen-4662860.html

