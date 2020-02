„Ermittlungsthesen“, aber keine Beweise. Tatsächlich sprechen die Ermittler laut Unterlagen relativierend vom „offenbaren Attentäter“ Amri. Völlig ohne Zweifel scheinen sie sich bei seiner Täterschaft nicht zu sein.

weiterlesen hier:

https://www.heise.de/tp/features/Amri-Der-offenbare-Attentaeter-vom-Breitscheidplatz-4662995.html?seite=all

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Related