Treffen der Außenminister des Vatikans und Chinas – Beginn der Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen nach einem Bruch von mehr als 70 Jahren.

Die Außenminister des Vatikans und Chinas zu einer offiziellen Begegnung zwischen beiden Seiten zusammen.

Das in der Vergangenheit undenkbare Treffen zwischen Erzbischof Paul Gallagher und Wang Yi fand am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz statt.

Sie diskutierten das wegweisende Abkommen von 2018 zwischen Rom und Peking und die Ernennung von Bischöfen, eine Angelegenheit, die seit langem umstritten war.

Beide Seiten einigten sich darauf, den „institutionellen, bilateralen Dialog“ fortzusetzen, der sowohl der katholischen Kirche als auch dem chinesischen Volk zugute kommen soll.

Die Beziehungen zwischen dem Vatikan und Peking haben sich seit dem Abkommen von 2018 verbessert. Konservative Katholiken lehnten das Abkommen ab und beschuldigten den Papst Fransziskus, sich der kommunistischen Regierung zu sehr anzunähern.

Die Katholiken in China leben seit 50 Jahren in einer Spaltung zwischen einer staatlich unterstützten „offiziellen“ Kirche und einer „nicht offiziellen“ Untergrundkirche , die Rom treu geblieben ist.

Beide Seiten erkennen den Papst nun als obersten Führer der katholischen Kirche an.

Der größte Kritiker des Abkommens war Kardinal Joseph Zen, der ehemalige Erzbischof von Hongkong.

Das Treffen war ein Beweis für eine stetige Verbesserung der Beziehungen.

Im vergangenen Monat lobte Papst Fransziskus Chinas „großes Engagement“ für die Eindämmung des Coronavirus-Ausbruchs und später sandte eine dem Vatikan untergeordnete Organisation Hunderttausende von medizinischen Masken nach China.

Viele sehen in dem Abkommen von 2018 den Beginn der Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen zwischen dem Vatikan und Peking nach einem Bruch von mehr als 70 Jahren.

Allerdings ist der Vatikan immer noch der einzige Staat in Europa, der Taipeh weiterhin anerkennt.

