Bernie Sanders würde als US-Präsident einen Präventivschlag gegen den Iran oder Nordkorea in Betracht ziehen. Verstörende Standpunkte in Bezug auf Russland und China.

Würden Sie militärische Gewalt für eine humanitäre Intervention in Betracht ziehen?

Sanders Antwort:

Ja.

Würden Sie militärische Gewalt in Betracht ziehen, um einem iranischen oder nordkoreanischen Atom- oder Raketentest zuvorzukommen?

Sanders Antwort

Ja.

Wenn Russland seinen derzeitigen Kurs in der Ukraine und anderen ehemaligen Sowjetstaaten fortsetzt, sollten die Vereinigten Staaten es dann als Gegner oder sogar als Feind betrachten?

Sanders Antwort

Ja.

Sollte Russland verpflichtet sein, die Krim in die Ukraine zurückzukehren, bevor es wieder in die G-7 zurückkehren darf?

Sanders Antwort

Ja.

Sollte die Achtung der politischen Unabhängigkeit Hongkongs gemäß den Bedingungen des Übergabeabkommens mit Großbritannien eine Voraussetzung für normale Beziehungen und den Handel mit China sein?

Sanders Antwort

Ja.

Sollten normale Beziehungen und Handel davon abhängen, dass China seine Internierungslager für Uiguren und andere muslimische Minderheiten schließt?

Sanders Antwort

Ja.

Die nationale Sicherheitsstrategie von Präsident Trump sieht vor, den Schwerpunkt der amerikanischen Außenpolitik vom Nahen Osten und Afghanistan weg und zurück zu den sogenannten „revisionistischen“ Supermächten Russland und China zu verlagern. Sind Sie einverstanden? Warum oder warum nicht?

Sanders Antwort:

Tatsächlich hat Trump die Spannungen im Nahen Osten eskaliert und uns an den Rand eines Krieges mit dem Iran gebracht, sich geweigert, Russland für seine Einmischung in unsere Wahlen und Menschenrechtsverletzungen zur Rechenschaft zu ziehen, und nichts gegen unser unfaires Handelsabkommen mit China unternommen Dies kommt nur wohlhabenden Unternehmen zugute und hat Chinas Masseninternierung von Uiguren und seine brutale Unterdrückung von Demonstranten in Hongkong ignoriert. Trump ist eindeutig kein Präsident, von dem wir uns Notizen machen sollten.

Als reichste und mächtigste Nation der Welt müssen wir dazu beitragen, den Kampf um die Verteidigung und Ausweitung einer auf Regeln basierenden internationalen Ordnung zu führen, in der das Gesetz, nicht die Macht, richtig macht. Wenn Bernie Präsident ist, werden wir unsere Position als Weltmacht nutzen, um den Aufstieg der internationalen autoritären Achse zu bekämpfen und eine Koalition aufzubauen, die hinter einer Vision von gemeinsamem Wohlstand, Sicherheit und Würde für alle Menschen mobilisiert.

Weitere Äußerungen sind weniger beängstigend.

Quelle:

http://bit.do/fuwcT

