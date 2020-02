US-Kongressabgeordnete Ilhan Omar legt ein ehrgeiziges und umfassendes Paket vor, das fortschrittliche Ansätze für einige der wichtigsten Probleme beschreibt, mit denen die USA und die Welt heute konfrontiert sind.“

http://www.blackstarnews.com/us-politics/policy/minnesota-congresswoman-omar-introduces-progressive-foreign-policy

Am Mittwoch legte die US-Kongressabgeordnete Rep. Ilhan Omar (D-MN) ein Paket mit sieben Gesetzesvorlagen zur Neuausrichtung der US-Außenpolitik vor.

Das Paket skizziert eine mutige fortschrittliche Vision, um den außenpolitischen Ansatz des Landes zu überdenken, indem Menschenrechte, Gerechtigkeit und Frieden als Säulen des US-amerikanischen Engagements in der Welt in den Mittelpunkt gerückt werden und militärische Maßnahmen zum letzten Ausweg gemacht werden. Vorrang vor Multilateralismus und Diplomatie vor Multilateralismus. Der Plan berücksichtigt die Erfahrungen von Menschen, die direkt von Konflikten betroffen sind, und die langfristigen Folgen des US-Militarismus, erkennt den Schaden an, der entsteht, wenn wir nicht den internationalen Menschenrechtsstandards entsprechen, und nimmt unsere Werte unabhängig von kurzfristigen politischen Maßnahmen ernst Bequemlichkeit.

„ Als Kind habe ich den Krieg überlebt. Ich habe Erfahrungen aus erster Hand damit, wie zerstörerisch Krieg sein kann – und ich sehe, dass unsere kontinuierliche Beteiligung an ausländischen Konflikten unser Land nicht sicherer macht. Es kostet Leben, zerstört zukünftige Hoffnungen und Träume und schadet unserem Ruf in der Welt “, sagte Rep. Omar. „Ich glaube an eine Welt, in der es keine jungen Mädchen gibt, die im Krieg leben, und keine Nationen, die zerstört werden. Ich glaube, wenn die Vereinigten Staaten sagen, dass sie sich für Menschenrechte, Demokratie und Frieden einsetzen, sollten wir es ernst meinen. Amerika hat die Welt angeführt, als es sich zuvor für Menschenrechte einsetzte. Es ist Zeit für uns, den Mantel der Führung wieder zu ergreifen. “

„Egal, wer Präsident ist, der Kongress hat eine entscheidende verfassungsrechtliche Pflicht, wenn es um auswärtige Angelegenheiten geht. Wie in unserer Innenpolitik haben die USA unsere Ideale viel zu oft nicht mit unseren Handlungen in Einklang gebracht. Wenn wir bessere Partner und Verfechter unserer Werte im Ausland sind, werden wir im Inland sicherer und erfolgreicher. “

„Die Kongressabgeordnete Omar schlägt ein ehrgeiziges und umfassendes Paket vor, das fortschrittliche Ansätze für einige der wichtigsten Probleme beschreibt, mit denen die Vereinigten Staaten und unsere Welt heute konfrontiert sind – von der globalen Migration bis zum übermäßigen Einsatz von Sanktionen. von der Förderung der Menschenrechte bis zum Schutz der am stärksten gefährdeten Personen “, sagte Ben Rhodes, ehemaliger stellvertretender nationaler Sicherheitsberater von Präsident Barack Obama und Co-Vorsitzender der Nationalen Sicherheitsaktion.

„ Die USA bleiben bei der Unterstützung des internationalen Menschenrechtsschutzes hinter vielen anderen Ländern zurück. Bei einer Regierung, die sich nicht mit Menschenrechten befasst, ist es wichtig, dass der Kongress Resolutionen zur Unterstützung der am stärksten gefährdeten Personen, einschließlich Kinder, Migranten und Opfer von Gräueltaten, vorantreibt “, sagte Andrea Prasow, amtierende Direktorin von Washington bei Human Rights Watch.

„Unsere Vision für eine fortschrittlichere US-Außenpolitik ist eine, die anerkennt, dass unsere Werte nicht am Rande des Wassers stehen bleiben. priorisiert Diplomatie und Multilateralismus gegenüber Militarismus; hält alle Länder, einschließlich der USA, an den gleichen Standards fest; und fördert Menschenrechte, menschliche Sicherheit und Gerechtigkeit auf der ganzen Welt. „Ein Weg zum Frieden“ ist die Verkörperung dieser Prinzipien. Wir loben Rep. Omar für die Umsetzung dieser Grundsätze und fordern andere Mitglieder des Hauses auf, diese wichtigen Rechtsvorschriften unverzüglich gemeinsam zu unterstützen “, sagte Kate Kizer, Policy Director bei Win Without War.

“ CVT begrüßt den Vertreter Omar für diese wichtigen Bemühungen, grundlegende Aspekte der US-Außenpolitik mit Menschenrechtsstandards und -grundsätzen in Einklang zu bringen“, sagte Scott Roehm, Direktor des Washingtoner Büros im Zentrum für Folteropfer.„Als Organisation, die Rehabilitationsleistungen für Überlebende von Flüchtlingen und asylsuchenden Folterern erbringt und sich weltweit für die Beendigung der Folter einsetzt, ist es besonders erfrischend, einen Fokus auf Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht zu sehen. Ebenso wichtig, wie das Global Migration Agreement Act anerkennt, zu führen Auf internationaler Ebene müssen die USA zunächst ein eigenes Haus in Ordnung bringen. Im Flüchtlings- und Asylkontext bedeutet dies, unsere verschiedenen Schutzsysteme so wiederherzustellen und weiter zu stärken, dass sie wirklich die globalen Bedürfnisse widerspiegeln. Die Stimme des Kongresses zu diesen Themen ist entscheidend. Wir hoffen, dass andere Mitglieder gemeinsam mit Vertreter Omar einen außenpolitischen Ansatz fördern, der den Werten entspricht, für die sich die USA seit langem einsetzen, und anerkennen, dass die Arbeit häufig zu Hause beginnt. „

„Rep. Der Vorschlag von Ilhan Omar zum Weg zum Frieden ist eine willkommene Ergänzung der öffentlichen Diskussion über globalen Frieden und Sicherheit „, sagte John Glaser, Direktor für außenpolitische Studien am Cato-Institut. “ Erfrischenderweise fordert der Vorschlag eine strengere Kontrolle der verhängten Wirtschaftssanktionen durch den Kongress einseitig auf andere Länder von der Exekutive. Ebenso wichtig ist die Forderung nach Rechtsvorschriften, die Bedingungen für die Bereitstellung von Sicherheitshilfe und Waffen für Regime auferlegen, die Menschenrechtsverletzungen begehen. Schließlich ermutigt Pathway to Peace die Vereinigten Staaten, sich mit internationalen Standards und Konventionen in Einklang zu bringen – sozusagen das zu praktizieren, was wir auf der ganzen Welt predigen. Wir befinden uns möglicherweise an einem Wendepunkt in der US-Außenpolitik. Mutige und doch praktische Ideen wie diese sind genau das, was ‚

Das Paket enthält die folgenden Rechnungen.

Global Peacebuilding Act: Genehmigt eine Überweisung von 5 Milliarden US-Dollar aus dem Budget des Pentagon für Übersee-Notfalloperationen an das Außenministerium, um einen neuen multilateralen Global Peacebuilding Fund zu schaffen.

Stop Arming Human Rights Abusers Act: Festlegung roter Linien auf der Grundlage international anerkannter schwerer Verstöße gegen die internationalen Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht. Sobald ein Land diese Grenzen überschreitet, löst es automatisch ein Verbot von Sicherheitshilfen jeglicher Art, Waffenverkäufen, einschließlich solcher, die von der Handelsabteilung kontrolliert werden (Tränengas usw.), und den Austausch mit US-Strafverfolgungsbehörden aus.

Global Migration Agreement Act: Weist das Außenministerium und den US-Botschafter bei den Vereinten Nationen an, die Führung bei der Schaffung eines verbindlichen internationalen Abkommens über globale Migration zu übernehmen.

Gesetz über die Überwachung von Sanktionen durch den Kongress: Erfordert eine gemeinsame Resolution des Kongresses, um Sanktionen zu genehmigen, die gemäß dem International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) innerhalb von 60 Tagen nach Wiederaufnahme der Sitzung nach Bekanntgabe der Sanktionen verhängt wurden, und erfordert die Zustimmung des Kongresses, um bestehende Sanktionen zu erneuern.

YouthBuild International Act: Repliziert das äußerst erfolgreiche inländische YouthBuild-Programm, das benachteiligten Jugendlichen hilft, die Bildungs- und Beschäftigungsfähigkeiten zu erwerben, die sie benötigen, um wirtschaftliche Autarkie zu erreichen.

Entschließung zur UN-Konvention über Kinderrechte: Die Vereinigten Staaten sind das einzige Land der Welt, das das UNCRC nicht ratifiziert hat. Der Schutz der Rechte von Kindern ist von grundlegender Bedeutung, und wir sollten in dieser Frage weltweit führend sein. Dies können wir nur sein, wenn wir Vertragsstaat des Konvents sind.

Entschließung zum Römischen Statut und zum Internationalen Strafgerichtshof: Die Vereinigten Staaten sind seit Nürnberg führend in der internationalen Strafjustiz, und unsere Feindseligkeit gegenüber dem IStGH stand immer im Widerspruch zu unserer Verpflichtung zu Rechtsstaatlichkeit, Rechenschaftspflicht und zu das Prinzip, dass niemand über dem Gesetz steht. Wir müssen eine starke Botschaft zur Unterstützung der internationalen Strafjustiz senden.