Sa, 15. Februar Demonstration gegen die NATO-Sicherheitskonferenz in München

Samstag, 15. Februar 2020 – 13:00

Demonstration „Schluss mit den Kriegsvorbereitungen. Abrüsten statt Aufrüsten. Keine neuen Atomraketen in Europa“ – gegen die NATO-Sicherheitskonferenz in München -, Auftaktkundgebung: 13 Uhr, Stachus, Redner*innen: Marion Küpker (GAAA Gewaltfreie Aktion Atomwaffen Abschaffen), anschl. Umzingelung des Tagungsortes (Hotel Bayerische Hof) der NATO-Kriegs-Strategen, Demonstration – über Lenbachplatz, Platz der Opfer des Nationalsozialismus – Odeonsplatz – zum Marienplatz, Protest-Kette – über Neuhauser Str. – Kaufingerstr. – zum Marienplatz; Abschlußkundgebung: ca 15 Uhr, Marienplatz, Redner*nnen: Sevim Dagdelen (MdB Die Linke), John Shipton (Vater von Julian Assange), Reiner Braun (Co-Präsident des Internatiol Peace Bureau in Genf), Musik Tamara Banez, Tula Troubles, VA: Aktionsbündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz Münchner Bündnis gegen Krieg und Rassismus http://www.sicherheitskonferenz.de

