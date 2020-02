Do, 13. Feb. Berlin: Streitfall Identität – Sahra Wagenknecht im Gespräch mit Wolfgang Engler

Donnerstag, 13. Februar, 20:00 Uhr Volksbühne Berlin

https://www.volksbuehne.berlin/de/programm/9929/streitfall-identitaet-wolfgang-engler-im-gespraech-mit-sahra-wagenknecht

Streitfall Identität – Sahra Wagenknecht im Gespräch mit Wolfgang Engler

Nation, Heimat, Patriotismus – die Neue Rechte hat sich dieser Themen bemächtigt, so wie zuvor der Neoliberalismus die Reformagenda okkupierte. Die Linke antwortet auf diese doppelte Enteignung mit einem verstärkten Bekenntnis zum Internationalismus, Kosmopolitismus, aber das ist nicht genug, um programmatisch wieder in die Offensive zu gelangen. – Im Gespräch mit Sahra Wagenknecht diskutiert Wolfgang Engler diese Probleme, aber auch die Möglichkeit einer linken Politik, die wieder mehrheitsfähig wäre.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Related