ZDF: Frontal 21 Operation ‚Rubikon'“ – #Cryptoleaks: Wie BND und CIA alle täuschten von Elmar Theveßen, Peter F. Müller und Ulrich Stoll

Heute dazu

Recherchen von ZDF, „Washington Post“ und SRF belegen, wie BND und CIA heimlich Staaten ausspionierten – und grobe Menschenrechtsverletzungen verschwiegen.

https://www.zdf.de/politik/frontal-21/operation-rubikon-100.html

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Related