Gut, dass Marina Weisband, wie so viele Oliv-Grüne gegen die AFD ist, aber 2014 befeuerte sie die Maidan-Proteste in Kiew persönlich vor Ort. Konsequenz war ein gewaltsamer Umsturz und in Folge eine rechtsradikale, russophobe Regierung.

Die ehemalige Piraten-Politikerin und jetzige Grünen-Politikerin war im Februar 2014 vor dem Machtwechsel in der Ukraine auch zu Besuch in der besetzten Kiewer Stadtverwaltung. Darin residierte damals der „Revolutionsstab“ der nationalistischen Partei Swoboda. Weisband selbst sah dort Banner und Flaggen rechtsradikaler Organisationen. Darunter etwa auch die Fahne des ukrainischen Wehrmachtsbataillons „Nachtigall“ aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie musste wissen, dass Rechtsradikale gerade dieses Gebäude bereits am 1. Dezember stürmten und besetzen. Trotzdem behauptet sie, dass es in den ersten Monaten keine Spur von ihnen gab.

Diese Fehlinformation ist nur einer von vielen Fällen nachträglicher Verfälschung der ukrainischen Ereignisse durch zahlreiche „Experten“

Hier noch ein Rückblick auf die „antifaschistische“ Haltung in der Ukraine:

https://www.heise.de/tp/features/Maidan-Der-verklaerte-Aufstand-3366798.html?seite=all

