Berlin ist solidarisch mit dem Schutzkollektiv der Botschaft Venezuelas in Washington DC – Ein faires Gerichtsverfahren wird jetzt verhindert – Angeklagte US-Aktivisten hatten die Erlaubnis der gewählten venezolanischen Regierung, sich in der Botschaft aufzuhalten.

Von den vier Beschützern der Botschaft eingereichte Beweisanträge abgelehnt. Die 4 Aktiviten waren am 16. Mai nach 37-tägigem Aufenthalt in der venezolanischen Botschaft in Washington, DC, festgenommen worden, nachdem sie versucht hatten zu verhindern, dass die Botschaft Venezuelas unter Verstoß gegen die Wiener Konvention an Putschisten aus Venezuela übergeben werden konnte. Den jetzt angeklagten Besetzern, Adrienne Pine, David Paul, Margaret Flowers und Kevin Zeese drohen unter Umständen sogar Freiheitsstrafen von bis zu einem Jahr, und hohe Geldstrafen zwecks Entschädigung der Regierung für Polizeieinsätze und -schäden.

Aktivisten in Berlin zeigten sich jetzt solidarisch:

Hier ein Bericht zu den Hintergründen.

US-Aktivisten schützen Botschaft von Venezuela in Washington.

https://amerika21.de/2019/04/225534/botschaft-venezuela-washington

