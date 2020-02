Am 13.2.2020 findet um 18.00 Uhr im ND-Gebäude, Seminarraum 2, eine Veranstaltung zu VENEZUELA mit anschließender Diskussion zu dieser Problematik statt. Redner ist Harri Grünberg von der Partei Die Linke und Lateinamerika-Kenner. Wir laden alle Interessenten dazu recht herzlich ein.

„Mütter gegen den Krieg Berlin-Brandenburg“ mit freundlicher Unterstützung von Vertretern der GRH, GBM, des Freidenkerverbandes und der KPD Berlin

