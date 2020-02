Sa 15.2.2020 / Kubasolidaritätsveranstaltung in der Ladengalerie der Tageszeitung junge Welt

Vor dem Hintergrund aktueller konterrevolutionärer Aktivitäten findet am Sonnabend, den 15. Februar, von 18 bis 20 Uhr eine Kubasolidaritätsveranstaltung in der Ladengalerie der Tageszeitung junge Welt (Torstr. 6, 10119 Berlin) statt. Zu diesem Thema wird es auf der Veranstaltung weitere Infos geben. Außerdem werden u.a. die beiden Musiker Nicolás Miquea und Tobias Thiele sowie der jW-Korrespondent Volker Hermsdorf über ihre kürzlich beendeten Kuba-Reisen und ihre Eindrücke von der Lage sprechen. Die beiden Künstler werden auch einige Lieder vortragen. An weiteren Programmpunkten wird noch gearbeitet.

