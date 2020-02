Gegen jegliche Zusammenarbeit mit der AFD. Aber warum empört sich die CDU und FDP?

CDU und FDP haben eine lange Geschichte der Zusammenarbeit mit Nazis, die übrigens von der DDR immer thematisiert wurde. In beiden Parteien haben hohe Nazi-Funktionäre nach dem Krieg ein neues Zuhause gefunden.

Diesselben Parteien haben es erst ermöglicht, dass die Justizbehörden, die Polizeibehörden, auch andere Behörden mit Altnazis durchsetzt werden konnten. Und genau diese Netzwerke sind bis heute präsent. Deswegen ist jedwede Kritik aus der CDU und FDP an der AFD vor genau diesem Hintergrund zu sehen. Scheinheiligkeit pur!

Das in der ehemaligen DDR veröffentlichte Braunbuch erklärt folgendes: https://archive.org/stream/braunbuchBRD/braunbuch_djvu.txt



Über Kriegs- und Naziverbrecher in hohen Positionen in der Bundesrepublik und in West-Berlin:

Zu den Stützen der Hitlerdiktatur, den Wegbereitern und Nutznießern der Judenverfolgung, den Organisatoren und Kommandeuren der Überfälle auf fast alle Länder Europas, zu den überführten Mördern von Antifaschisten und

Widerstandskämpfern, die in der BRD tätig waren, zählten:

• der Bundespräsident Heinrich Lübke,

• 20 Angehörige des Bundeskabinetts und Staatssekretäre,

• 189 Generale, Admirale und Offiziere in der Bundeswehr oder in den NATO-

Führungsstäben sowie Beamte im Kriegsministerium,

• 1118 hohe Justizbeamte, Staatsanwälte und Richter,

• 244 leitende Beamte des Auswärtigen Amtes, der Bonner Botschaften und Konsulate,

• 300 Beamte der Polizei und des Verfassungsschutzes sowie anderer

Bundesministerien.

Das Braunbuch über Kriegs- und Naziverbrecher in hohen Positionen in der Bundesrepublik und in West-Berlin wurde von den Regierenden der Bundesrepublik weitgehend als „kommunistisches Propagandawerk“ abgelehnt, eine weitere Auflage 1967 auf der Frankfurter Buchmesse skandalträchtig beschlagnahmt. Die Bundesregierung erklärte damals, die erhobenen Vorwürfe träfen nicht zu.

In einer Rezension von 2002 bezeichnete der Historiker Götz Aly das Buch zwar als „Propaganda“, betonte aber, dass die Irrtumsquote bei den Angaben deutlich unter einem Prozent gelegen habe. Nach Ansicht des Historikers Richard J. Evans treffen die Angaben des Braunbuchs zur „NS-Belastung führender westdeutscher Diplomaten“ in den 1950er Jahren „zum allergrößten Teil zu“

1981 erschien im westdeutschen Gegenzug das Braunbuch DDR. Nazis in der DDR. Es enthielt fast 1000 Namen, die in gesellschaftlich einflussreichen Positionen der DDR Fuß fassen konnten. Zusammenfassend schrieb im Vorwort das langjährige SED-Politbüro-Mitglied Günter Schabowski: „Ein Nazi, dem es gewährt war, zum Sozialisten, genauer zum Kommunisten zu mutieren, war total und für immer entnazifiziert. Er war wie neugeboren. Wen aber die westdeutsche Demokratie umerzog, der blieb ein Nazi.“

