9.2.2020

Die chinesische Botschaft in Berlin kritisierte deutsche Medien, sie würden unter dem Deckmantel des Corona-Virus „Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit“ verbreiten. Es sei „gefährlich, die Epidemie zu nutzen, um Rassismus in Deutschland wieder salonfähig zu machen“.

https://deutsch.rt.com/inland/97771-virus-als-ausrede-fur-diskriminierung/

