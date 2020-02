Es gilt endlich die Falschspielertricks der AFD zu entlarven. Angeblich für Russland, aber tatsächlich für die NATO, für Aufrüstung und hier gegen gegen den 8. Mai als zukünftigen staatlichen Gedenktag.

